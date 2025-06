Conscient de l'explosion du temps d'écran chez les plus jeunes, Bouygues Telecom a peut-être trouvé une solution originale. L'opérateur vient d'officialiser, ce jeudi, sa Kids Watch, une montre connectée (de marque TCL) qui promet de réconcilier sécurité parentale et autonomie enfantine. Disponible dès le 23 juin, elle permet communications et géolocalisation sans exposer les enfants aux réseaux sociaux ni à internet. Il est temps de vous en dire plus.