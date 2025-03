Développé en collaboration avec Xplora, l’un des leaders norvégiens de la technologie des montres intelligentes pour enfants, le smartphone Fusion X1 souhaite placer le contrôle entre les mains des parents, tout en donnant aux adolescents une liberté numérique adaptée à leur âge. À noter qu'il s'agit d'une version revisitée du HMD Fusion, un smartphone modulaire déjà disponible au prix de 299 dollars.

Via un abonnement Xplora (à 4,99 €/mois), on accède ainsi à des contrôles parentaux intégrés au système d'exploitation, un contrôle des réseaux sociaux et des navigateurs, sans oublier un filtrage des appels et des messages. À cela s'ajoutent un suivi GPS et la possibilité de créer des « zones de sécurité », ou encore un mode qui permet de bloquer l'accès au smartphone pendant certaines heures, afin d'éviter les distractions.