Samsung Kids : tout ce qu'il faut savoir sur la baby-sitter virtuelle de Samsung

Évidemment, Samsung Kids restreint les achats en ligne, l'accès au Play Store ou Galaxy Store, et limite l'accès à l'interface standard One UI et à toutes les applications installées sur un terminal Galaxy, bien que les parents puissent définir des exceptions s'ils le souhaitent. On y retrouve des personnages tels que Crocro le passionné de mode, Cooki l'apprenti chef, Lisa la mélomane et Bobby l'artiste.