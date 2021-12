Le Samsung Galaxy Store distribue lui aussi des malwares

Il a en effet testé plusieurs applications agissant comme des clones de Showbox, et toutes présentent des formes de malware. Les analyses antivirus font état de malware, adware et autres riskware, avec des applications qui pourraient être en mesure de télécharger et d'exécuter du code malveillant.

Certaines applications ont également la (fâcheuse) tendance à nécessiter de très nombreuses autorisations superflues, comme la liste des contacts, la liste des appels ou des fonctions inhérentes au téléphone lui-même.