Microsoft publie sa nouvelle app Family Safety sur Android et iOS, à quoi sert-elle ?

Family Safety permet également de protéger ses plus jeunes de contenus sensibles, pornographiques ou violents grâce à des filtres à enregistrer et qui seront intégrés sur les sessions Microsoft Edge, là encore uniquement sur les PC Windows et Xbox connectés aux comptes Microsoft.

Depuis la bêta, Microsoft a ajouté de nouvelles fonctionnalités à son logiciel comme la possibilité d'ajouter rapidement quelques minutes ou heures de temps d'écran si les enfants le demandent et diverses options d'accessibilité pour les personnes malvoyantes.

L'application est gratuite et disponible dès à présent sur l'App Store et le Google Play Store et le service est aussi disponible depuis un navigateur web. Les abonnés à Microsoft 365, l'offre de services de l'éditeur américain, auront quant à eux le droit également à des fonctionnalités exclusives comme les notifications lorsqu'une personne rentre à la maison ou quitte le domicile.