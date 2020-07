Pour Windows Defender, CCleaner est une app indésirable

CCleaner est une application populaire disponible pour Windows, macOS et Android. Elle permet essentiellement d'optimiser son système, en réalisant des opérations de contrôle sur les cookies enregistrés, les fichiers en cache ou les fichiers téléchargés. Elle intègre également un outil de nettoyage, pour éliminer les fichiers indésirables.

Toutefois, son installation apporte d'autres applications : une barre d'outils Google et la version gratuite de l'antivirus Avast. Or Microsoft n'aime pas cette pratique d'offres groupées de logiciels, surtout quand ils proviennent d'autres fournisseurs, considérant qu'ils ont un impact négatif sur Windows et l'expérience utilisateur.