CCleaner à nouveau la cible d'un piratage visant à modifier les téléchargements du logiciel

© Unspash @yorkun

Le hacker s'est servi d'un profil utilisateur interne mal protégé

Une attaque « extrêmement sophistiquée »

Lire aussi :

NordVPN confirme avoir été piraté via une faille sans impact pour les utilisateurs



Source : Avast

La société tchèque Avast a indiqué sur son blog, le 21 octobre, avoir été victime d'une cyberattaque après avoir identifié, le 23 septembre dernier, des comportements suspects sur son réseau. Il s'avère que les spécialistes en cybersécurité de l'entreprise ont détecté une intrusion via une adresse IP lui appartenant, précisant donc que le hacker est passé par le VPN d'un salarié, en visant le logiciel CCleaner, qui appartient à Avast. Mais les premières traces des pirates remonteraient au 14 mai.Pour s'introduire dans le réseau d'Avast, le pirate s'est joué d'identifiants visiblement trop faibles et sans authentification à plusieurs facteurs d'un employé pour lui chiper son IP et passer par son VPN. Le salarié en question ne bénéficiait pas des droits d'administrateur, ce qui aurait pu rebuter l'assaillant. Or, ce dernier est parvenu à élever les privilèges du compte, pour librement se balader., nous apprend Avast, qui précise que le pirate a également utilisé d'autre terminaux via le même fournisseur VPN.Les premières entrées dans le système remonteraient au 14 mai. Avast a délibérément laissé un profil VPN temporairement actif, de manière à suivre l'activité de l'attaquant. Sept intrusions ont ainsi été relevées entre le 14 mai et le 4 octobre 2019.Pour Avast, CCleaner, ce qui fait instantanément penser à la double attaque subie en 2017 par le logiciel, qui avait frappé plus de 2,7 millions d'utilisateurs. Pour autant, le spécialiste de la cybersécurité ignore si l'attaquant est le même que celui de la précédente attaque, bien qu'il reconnaisse que celui-ci s'est livré à uneEn attendant, Avast a suspendu, le 25 septembre, les prochaines versions de CCleaner et démarré la vérification poussée des précédentes, avant de procéder à une mise à jour automatique le 15 octobre, pour révoquer le précédent certificat., affirme la société.Le profil VPN temporaire, lui, a été fermé. Et l'utilisateur interne a vu toutes ses informations d'identification être réinitialisées.