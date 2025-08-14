WhatsApp Web donne accès aux mêmes messages que sur le téléphone, y compris aux liens, PDF, images ou vidéos reçus. Un seul fichier téléchargé depuis une conversation peut installer un programme malveillant qui agit sans signe visible. Ce code peut ensuite explorer le contenu du disque, copier des documents ou envoyer des données vers un serveur externe.

Dans un environnement connecté à des ressources partagées, cette intrusion prend une autre dimension, à savoir que les éléments infectés peuvent atteindre les disques communs ou les systèmes utilisés par plusieurs équipes. Le phishing accentue encore ce risque. Un message qui imite une demande interne urgente peut convaincre un salarié de communiquer ses identifiants ou d’accéder à un site frauduleux. Selon l’ISEA, l’utilisation simultanée du Wi-Fi de l’entreprise par le téléphone et par le poste de travail peut aussi introduire des passerelles techniques permettant de récupérer certaines informations stockées sur l’appareil mobile.

En 2024, le CERT-In a traité plus de 2 millions d’incidents, dont près de huit sur dix correspondaient à des scans ou repérages réseau non autorisés. L’organisme public a également détecté plus de 1 200 cas d’intrusion accompagnée de propagation de malwares.