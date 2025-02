Problème : dans bien des situations, votre numéro circule à grande échelle. Un commerçant, un livreur, un inconnu à qui vous avez envoyé un message par erreur, une fuite de données… Le voilà exposé à un grand nombre de personnes qui, sans difficulté, peuvent associer un visage et une identité civile à une suite de numéros. Et pour celles et ceux qui tiennent un tant soit peu à leur discrétion, c’est loin d’être anodin.