Derrière Graphite, on retrouve Paragon Solutions, une société israélienne fondée en 2019 par Ehud Barak, ancien Premier ministre, et Ehud Schneorson, ex-commandant de l’unité 8200 spécialisée dans le renseignement cyber, rachetée fin 2024 par le groupe américain de capital-investissement AE Industrial Partners. Contrairement à NSO Group (Pegasus), Paragon revendique un positionnement plus encadré, affirmant ne vendre ses outils qu’à des gouvernements démocratiques engagés dans la lutte contre le crime organisé et le terrorisme.