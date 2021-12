Predator : surprise, Pegasus n'est pas le seul spyware visant politiciens, activistes et journalistes

Les informations sont très nombreuses. Alors, essayons d'aller à l'essentiel et de survoler le mieux possible ce qui nous semble être un nouveau scandale cyber-diplomatique. Une collaboration menée entre des chercheurs de Meta et Citizen Lab a permis d'identifier un total de sept groupes de surveillance, qui mettent à disposition de clients gouvernementaux divers logiciels espions utilisés à l'aide de smartphones. Meta, maison mère de Facebook , a d'ores et déjà indiqué avoir supprimé l'accès à l'ensemble de ses plateformes et réseaux sociaux à ces sept groupes afin qu'ils ne puissent cibler, via ses outils, aucun de ses nombreux utilisateurs.