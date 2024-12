Squeak

Que de tels outils existent, c’est un fait. Par contre, la question que je me suis toujours posée est « Est-ce qu’un travail de détection est également fait par les fabricants et autres pour s’assurer qu’un appareil n’est pas infiltré? ». J’ai bien ma petite théorie sur le fait que l’on laisse peut-être volontairement des failles béantes pour permettre à des services de renseignements d’accéder aux téléphones par exemple.

Cela dit, je ne sais pas si certains ici ont déjà entendu parler de ce projet plus ou moins secret de l’UE mais ça fait peur : recherchez « eu going dark »… Très peu de médias ont abordé le sujet, il en est au stade de discussions mais il irait encore plus loin que le fameux « chat control 2.0 » qui est pour l’instant toujours repoussé faute d’accords entre les états membres.