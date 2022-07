Pegasus : la défense américaine aurait soutenu le rachat du logiciel espion (mais raté)

Le New York Times rappelle que les États-Unis ont eux-mêmes été clients de NSO en achetant, en testant et en déployant Pegasus, et ce des années avant que son éditeur ne soit placé sur liste noire. Dès 2019, le FBI avait acheté le logiciel Pegasus, et il existait alors un débat entre l'entité et le département de la Justice sur le déploiement du logiciel espion dans les enquêtes nationales. Même chose pour la CIA qui, en 2018, voulait que le gouvernement de Djibouti mène des opérations antiterroristes.