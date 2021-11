Les États-Unis ajoutent NSO Group, à l’origine de Pegasus, à leur liste noire

Une entreprise placée sur la liste noire des États-Unis, aussi appelée Entity List, ne peut plus travailler avec des entreprises américaines et ces dernières ne peuvent plus lui vendre de technologies. Il est toujours possible pour les entreprises américaines de demander une licence spéciale au département du commerce, mais ce dernier a prévenu qu'elle serait refusée quasi systématiquement. NSO Group a déclaré être « consterné par la décision » et demande à ce qu'elle soit annulée.