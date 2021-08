Après l'affaire Pegasus, l'ONU demande un moratoire sur les technologies de surveillance

Les spécialistes des droits humains et des libertés de l'ONU, Irene Khan, Mary Lawlor et Clément Nyaletsossi Voulé, expliquent que ces pratiques violent autant les droits à la liberté d'expression que la vie privée et la liberté – pratiques allant même jusqu'à mettre en danger la vie de certaines personnes, ciblées ou non.