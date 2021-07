Projet Pegasus : pour Edward Snowden, il faut bannir tous les logiciels d'espionnage

Non content d'avoir obtenu un statut de résident permanent en Russie, pays dans lequel il s'était réfugié, puis avait demandé l'asile en 2013, Edward Snowden voit toujours rouge lorsqu'il s'exprime au sujet des logiciels espions. Le lanceur d'alerte américain, célèbre dans le monde entier pour avoir révélé des programmes de surveillance de masse américain et britannique voilà huit ans, continue d'œuvrer à son échelle contre de telles pratiques.

L'ancien employé de la National Security Agency (NSA) prône ainsi pour une mise en garde individuelle, alors que les smartphones seraient toujours plus vulnérables face à l'utilisation de logiciels espions, y compris à des niveaux étatiques. Le logiciel Pegasus, mis au point par la firme israélienne NSO, est ainsi employé en ce sens par de nombreux États. L'Arabie saoudite, l'Azerbaïdjan, les Émirats Arabes unis, l'Inde, le Maroc, le Togo et, plus surprenant, la Hongrie, en font partie.

Loin de traditionnelles opérations d'enquête menées par les forces de police et les procédures liées au Droit qui y sont associées telles qu'on pourrait les connaître en France, les logiciels espions ouvrent une brèche bien plus dangereuse pour Snowden : « S'ils [les logiciels]peuvent faire la même chose à distance, à peu de frais et sans risque, ils vont commencer à le faire tout le temps, contre tous, y compris ceux qui ne présentent qu'un intérêt marginal ».