Microsoft, Google et Facebook s'attaquent au groupe de hackers NSO

NSO explique que ces outils sont utilisés pour lutter contre les criminels. Cependant, la définition de ce terme dépend plus véritablement de ses clients. Selon Amnesty International, la technologie mise au point par NSO aurait permis de cibler des journalistes, des avocats mais également des nutritionnistes souhaitant voir la mise en application de taxes sur les sodas.

Le soutien des multinationales apporté à Facebook survient quelques jours après la découverte d'une nouvelle vague de piratage.

Nous apprenions cette semaine que NSO avait mis au point un malware baptisé Kismet pour le compte du gouvernement saoudien et de celui des Émirats arabes. Selon le cabinet de sécurité Citizen Labs, Kismet aurait permis aux agences de renseignement d'infiltrer et de surveiller les iPhone de 27 journalistes et dissidents.

En 2018, le groupe aurait été indirectement impliqué dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi travaillant pour le Washington Post. NSO avait en effet infiltré la messagerie WhatsApp pour le compte du gouvernement saoudien.

Deux ans plus tôt, les hackers de NSO avaient conçu le malware Pegasus ciblant également les smartphones d'Apple et permettant d'intercepter les appels, les SMS, les e-mails et les contacts.