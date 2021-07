Pegasus : Macron demande des clarifications aux autorités israéliennes

Quoi qu'il en soit, des enquêtes ont été annoncées du côté français par Jean Castex, juste après la publication de l'enquête. Le 22 juillet au matin, Emmanuel Macron tenait en outre une réunion de cyberdéfense visant notamment à mettre en place des protocoles de sécurité renforcés.

« Le Président a exigé un renforcement de tous les protocoles de sécurité en parallèle des opérations techniques de détection et clarification en cours », a déclaré l'Elysée suite à cette réunion. Pour sa part, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, déclarait sur France Inter que « le président de la République suit au plus près ce dossier et prend cette affaire très au sérieux. […] Il y a des investigations qui sont menées et le conseil de défense nous a permis d'avoir un point d'étape sur ce travail de vérification qui est mené actuellement ».