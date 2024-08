carinae

Qu’est ce qui prouve le contraire ?

Pour rappel Télégram est une messagerie cryptée sur laquelle on trouve tout et n’importe quoi. Ce n’est pas la 1ere fois qu’elle est mise e cause et que des rappels a la loi sont faits… Il n’y a quasiment pas de modération… A un moment a force de vouloir faire ce que l’on veut et uniquement ce que l’on veut on s’expose … .

Mais bon …il va être libéré, paiera une amende et reprendra son avion pour Dubaï