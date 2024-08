Le douzième chef d'accusation est lui fondé sur le refus de communiquer des informations aux autorités malgré l'autorisation donnée par la loi.

Le dossier a été pris en charge par l'Office national antifraude (ONAF) et les gendarmes du centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N). Et la preuve qu'il est considéré comme grave tient au fait qu'un des magistrats instructeurs a notifié dimanche soir la prolongation de la garde à vue de Pavel Durov jusqu'à potentiellement mercredi, ce qui donnera au final une garde à vue de 96 heures. Celle-ci n'est en général appliquée que pour les cas les plus graves (meurtres, trafic de stupéfiant, terrorisme…).

On saura ainsi demain quel sera le sort à court terme de Pavel Durov. On commence par ailleurs à aussi se demander si, après intervention des autorités françaises, les États-Unis vont ou non exiger son extradition chez eux. Une demande à laquelle, normalement, la France ne pourrait accéder, puisqu'elle n'extrade pas ses ressortissants.