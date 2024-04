Binance : le fondateur de la plateforme Changpeng Zhao (CZ) risque 3 ans de prison

Binance est une plateforme leader en trading de cryptomonnaies. Avec plus de 150 millions d’utilisateurs, vous pouvez acheter, vendre et stocker de nombreuses devises comme le Bitcoin (BTC), l’Ethereum (ETH) et le Cardano (ADA), mais aussi de son propre jeton, le Binance Coin (BNB). Par ailleurs, l’application propose une gamme étendue de services liés à la blockchain et aux actifs numériques. Elle est réputée par sa capacité à innover rapidement et à introduire de nouveaux produits en fonction des besoins du marché. Binance est accessible en ligne et via Android et iOS.