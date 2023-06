Pourquoi Binance est dans le viseur de la justice ?

Binance est une plateforme que l'on peut utiliser dans la plupart des pays du monde, à une exception notable près : les États-Unis. Afin de pouvoir opérer sur le territoire du pays le plus riche du monde, l'entreprise fondée par Changpeng Zhao a donc dû créer Binance US. Mais si l'on en croit cette nouvelle enquête du régulateur financier américain, la société n'aurait en fait jamais vraiment joué le jeu.

« [Changpeng] Zhao et des entités de Binance se sont rendus coupables d’une série de tromperies, de conflits d’intérêts, d’absence de transparence et d’un contournement calculé de la législation », explique ainsi le patron de la SEC Gary Gensler. « Non seulement Zhao et Binance connaissaient les règles, mais ils ont intentionnellement choisi de les contourner, faisant courir des risques à leurs clients et aux investisseurs », a-t-il ajouté.