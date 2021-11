Binance met 100 millions d'euros sur la table pour développer l'éco-système crypto européen

Dans le milieu crypto, on le surnomme « CZ ». Le milliardaire chinois ChangPeng Zhao s’est entretenu avec Cédric O, Secrétaire d’État chargé du numérique en France. Le but de cette conférence est clairement d’étendre le pouvoir de Binance, une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies, en France et en Europe. La stratégie de la plateforme d'échange est de faire les yeux doux à la France pour obtenir une régulation.