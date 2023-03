Ça y est ! Les États-Unis s'attaquent maintenant à Binance et à son fondateur

Les États-Unis sont définitivement à l'assaut dans le monde de la cryptomonnaie, qu'ils souhaitent réguler. Et pour concrétiser une telle intention, il était inévitable qu'ils passent le géant Binance à la question. C'est maintenant le cas avec cette enquête lancée contre la plateforme, mais aussi son fondateur Changpeng Zhao (connu sous le nom de « CZ »).

Le régulateur des bourses de commerce, la US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) accuse en effet l'exchange d'être « illégal » et d'appliquer un programme de conformité « fictif ». L'ancien directeur de la conformité de l'entreprise Samuel Lim est aussi poursuivi pour avoir « aidé et encouragé » les violations constatées par la CFTC.