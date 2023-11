Cryptomonnaies : Binance perd son patron... et met fin aux poursuites pour 4,3 milliards de dollars

This is the end ! CZ, la grande figure des exchanges de cryptos a démissionné de son poste de PDG de Binance. Il s'agissait d'une des exigences de la justice américaine dans l'accord passé avec le désormais ex-boss de la plateforme. L'autre est le versement d'une amende pharaonique de 4,3 milliards de dollars (environ 3,94 milliards d'euros).

En échange de cet aveu de culpabilité pour le chef d'accusation de « blanchiment d'argent », le département de la Justice abandonne toutes ses poursuites. Binance était accusé, en plus de blanchiment, de ne pas avoir obtenu toutes les licences nécessaires aux États-Unis pour offrir des services de trading, et d'avoir aidé les Américains à utiliser la plateforme mondiale, au lieu de l'interface Binance US.