Tempête chez Binance, entre procès, interdictions et licenciements : que se passe-t-il ?

En juin dernier, les utilisateurs de Binance US ont eu la désagréable surprise de voir la situation se reproduire temporairement, les dépôts étant également bloqués. Seuls les retraits sont redevenus possibles. Mais cette fois-ci, la raison est tout autre : la filière américaine de la plateforme d'échange est sous le feu constant des régulateurs américains, décidés à ne rien lui laisser passer. Il faut dire que Binance joue depuis longtemps avec le feu. Malgré ses allégations, les dépôts des clients américains sur Binance US transiteraient bien par la maison mère, et la filiale ne serait nullement indépendante comme annoncé. Binance aurait également un accès total et une utilisation libre des dépôts de ses utilisateurs. La plateforme réaliserait ses opérations en dehors des États-Unis pour éviter l'impôt, en plus de tromper volontairement ses investisseurs. Elle pourra répondre de ces accusations au cours d'un procès.