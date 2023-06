Pourquoi Binance est (aussi) dans le viseur de la justice française ?

La seconde accusation a trait au KYC (Know Your Customer), la procédure grâce à laquelle le client est identifié et qui permet de rendre plus difficiles les opérations de blanchiment d'argent. Il est reproché à Binance de ne pas avoir demandé à tous ses clients d'effectuer la démarche. Un reproche qui était déjà celui des autorités américaines contre le groupe présidé par Changpeng Zhao.

Car comme le rappelle Le Monde, la Security and Exchange Commission (SEC), le gendarme financier des États-Unis, expliquait que « jusqu'à août 2021, Binance ne demandait même pas à tous ses clients de remplir des documents KYC ». Un reproche donc partagé des deux côtés de l'Atlantique.

Binance s'est défendue de toute activité illicite. La plateforme affirme ainsi respecter « toutes les lois en France comme dans tous les pays ». Pas de quoi arrêter le mouvement judiciaire français, une perquisition ayant eu lieu dans les locaux de la firme la semaine dernière.