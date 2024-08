Squeak

Messagerie chiffrée ne devrait pas être synonyme de « je passe outre les lois et je m’en sers pour des choses illégales », c’est souvent à cause de ça que le chiffrement est mal vu et que des partis politiques aimeraient bien purement et simplement l’interdire. Par exemple au niveau européen Chat Control 2.0 qui obligerait les fournisseurs d’applications de messagerie chiffrées à transmettre le contenu des messages quand même aux autorités (via une porte dérobée? Les moyens restent à définir).

En tant que fournisseur d’une application, je pense qu’on a aussi une responsabilité sur comment des gens s’en servent et qu’il est trop facile de dire « ce n’est pas de notre faute » sans coopérer dans le cadre d’une enquête. Le tout en sachant pertinemment que l’application est utilisée pour des activités illégales.