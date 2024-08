Entretemps, Pavel Durov s'est créé une image faite d'excentricités en tout genre, comme les gourous de la tech savent si bien le faire. En plus de s'affirmer libertarien, le milliardaire explique au fil des années être aussi pastafarien, mouvement connu pour sa critique parodique de la religion, et admirateur de Che Guevara.

Il explique par ailleurs avoir adopté un régime alimentaire très strict, excluant l'alcool, le café, la viande, les médicaments, puis à partir de 2018, le gluten et les produits laitiers. Il ne mangerait plus depuis 2019 que du poisson, et aurait même, selon ses dires, essayé d'effectuer un jeûne d'un mois. Toujours d'après ses dires, il aurait aussi multiplié les dons de sperme à travers la planète, ce qui ferait de lui le père biologique d'une centaine d'enfants.

L'homme qui aime afficher un physique très dessiné sur son compte Instagram s'est aussi laissé quelques fois allé à des déclarations à l'emporte-pièce. Évoquant les attentats de 13 novembre, il avait ainsi considéré que le gouvernement était autant responsable que Daesh pour ces attaques. L'État « prend l'argent des travailleurs français avec des impôts scandaleusement élevés et le dépense pour mener des guerres inutiles au Moyen-Orient et pour créer un paradis social parasitaire pour les immigrés nord-africains » affirmait-il alors sur Instagram. Ce qui ne l'a pas empêché depuis de développer des relations plus que cordiales avec Emmanuel Macron, grand utilisateur de Telegram, et même d'obtenir la nationalité française en 2021 via une procédure qui reste à ce jour très opaque.