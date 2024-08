De nombreuses personnalités ont réagi à l'interpellation de Pavel Durov samedi dernier. Et parmi celles-ci, l'une est particulièrement marquante, puisqu'il s'agit d'Elon Musk. Un homme d'affaires qui ressemble à Pavel Durov sur certains points, les deux hommes affichant une idéologie très libertarienne, pour laquelle il s'agit d'intervenir le moins possible quand il s'agit de réguler la parole.

Or, c'est bien sur le manque de modération que Pavel Durov est attaqué depuis des années, ce qui a finalement amené à sa situation aujourd'hui à Paris. Et si l'on ne peut comparer le niveau de modération de Telegram et de X.com, Elon Musk a lui aussi maille à partir avec l'Union européenne sur le même sujet, accusant constamment certaines personnes comme le commissaire européen Thierry Breton de tenter de censurer le réseau.