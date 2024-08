laroux

Si on mène une politique ultra ouverte sur l’innovation, l’industrie et l’entreprenariat, ça va permette de réduire le chômage, de booster l’économie, d’avoir plus d’innovations et de r&d dans le pays.

Bref que du positif, Trump doit s’entourer d’industriels et d’entrepreneurs dans son gouvernement pour relancer l’économie. Eux seuls savent ce qu’ils faut pour relancer la croissance.

L’état en économie doit juste être la pour réguler les monopoles et relancer l’économie dans les périodes de crise, c’est tous et rien d’autres.

L’article parle de Musk, mais pour etre plus factuel:

La majorité de la silicon valley et derrière Trump, ce n’est pas pour rien !

Plus globalement, la majorité des chefs d’entreprises et industriels sont avec Trump. L’économie US a beaucoup souffert avec Biden et les démocrate.