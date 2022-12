Plus besoin de numéro de téléphone pour Telegram ? Comment ça marche

C'est la nouvelle version 9.2 de l'application de Telegram qui va permettre l'apparition de cette nouvelle fonction. Pour les utilisateurs de la messagerie intéressés, il faudra passer par la blockchain TON, créée par le fondateur de Telegram Pavel Durov, afin d'acheter ce numéro de téléphone anonyme. Un service, à noter, qui n'est pas disponible pour les résidents des États-Unis.

Un petit plus très intéressant pour tous ceux qui veulent disparaître le plus possible sur le Net. Le numéro de téléphone est en effet toujours demandé par les grandes applications de messagerie, que ce soit WhatsApp ou même Signal. Et bien que Telegram assure que le numéro de téléphone est normalement inaccessible aux inconnus, il n'en reste pas moins une suite de chiffre qui permet de vous identifier, et réduit de facto votre anonymat.

Telegram continue ainsi à développer des services payants, dans la lignée de sa plateforme décentralisée de mise aux enchères Fragment, qui aurait généré 50 millions d'euros de dollars en un mois grâce à la vente de noms d'utilisateurs. « Telegram pourra payer les serveurs, le trafic et les salaires nécessaires pour continuer à créer de nouvelles fonctionnalités et à prendre en charge celles qui existent déjà », s'est ainsi réjoui Pavel Durov.