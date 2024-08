frigolu

Le cynisme est une qualité, c’est sain et salutaire, preuve d’indépendance d’esprit (par opposition au moutonnisme et au grégarisme). Du moins dans le véritable sens du mot, lié à l’école philosophique du même nom, et à mon héros Diogène de Sinope. La société n’aimant pas l’indépendance d’esprit et les critiques envers son dogmatisme, le terme est devenu péjoratif ( = c’est mal de critiquer les conventions sociales, de les remettre en question). C’est loin d’être le seul terme qui a suivi cette voie.

Mais là, il s’agit davantage de sarcasme que de cynisme. Et c’est drôle ! J’allais écrire quelque chose de similaire, mais comme c’est déjà fait et bien fait, je me suis abstenu.