Le logiciel espion Pegasus a infecté les téléphones mobiles de 5 ministres français

Cinq ministres français ont donc été visés par Pegasus en 2019 et en 2020. Il s'agit du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports Jean-Michel Blanquer, du ministre de l'Agriculture Julien Denormandie, de la ministre de la Cohésion territoriale Jacqueline Gourault, de la ministre du Logement Emmanuelle Wargon et du ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu. L'AFP atteste ainsi les informations précédemment avancées par Mediapart. Par ailleurs, des traces du logiciel Pegasus auraient aussi été retrouvées dans le portable d'un membre de la cellule diplomatique de l'Élysée.