Pegasus : l'ex-ministre des Armées espionnée durant son mandat, et elle n'est pas la seule !

Cela fait maintenant deux ans que, dans le domaine de l'espionnage, on entend parler du logiciel Pegasus. Et si, à l'origine, il avait créé le scandale à cause de son utilisation par des régimes autoritaires afin d'espionner des militants et des opposants, on avait pu par la suite apprendre que des hommes politiques en avaient aussi été victimes.

Et ce que l'on savait jusque-là était encore incomplet. En effet, Mediapart, qui a eu accès à un document judiciaire, nous apprend que l'ancienne ministre des Armées françaises Françoise Parly avait, elle aussi, vu son smartphone infecté par le virus. Une information confirmée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) et la DGSI, le service de contre-espionnage français.