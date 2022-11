Pegasus : en marge du scandale, le FBI séduit par le logiciel espion ?

Le logiciel espion Pegasus n'en finit plus de faire parler de lui. Cette fois, c'est le FBI qui fait polémique. La célèbre agence américaine de police et de renseignement aurait en effet envisagé, selon des documents relayés par le New York Times, d'utiliser le logiciel de l'entreprise israélienne de sécurité informatique, NSO Group, pour résoudre des enquêtes criminelles. Les discussions sont mêmes allées assez loin entre les deux parties, durant un temps du moins.