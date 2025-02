Pour les experts cyber de Proofpoint, il y a un point qui est particulièrement inquiétant. Il s'agit de l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle par les pirates informatiques. Cette technologie leur permet de générer des contenus multimédias de plus en plus sophistiqués, qui rendent la distinction entre messages légitimes et frauduleux toujours plus complexe, même pour les utilisateurs avertis.