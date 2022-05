Attention à cette nouvelle arnaque sur WhatsApp qui permet à des pirates de dérober votre compte

N’appelez surtout pas ce numéro

Nous devons la découverte de cette méthode de piratage à Rahul Sasi, P.-D.G. de l’entreprise CloudSek, justement spécialisée dans la prédiction des cybermenaces.

D’après lui, la méthode mise au point par les pirates est en réalité la plus simple que l'on puisse imaginer. Mais c’est peut-être ce qui la rend la plus dangereuse, en cela qu’elle s’apparente à un scam tout ce qu’il y a de plus élémentaire.

Le mode opératoire est le suivant : un pirate appelle un numéro, et demande à la personne qui répond de passer composer le numéro qu’elle ou il lui donne. Si sa cible est crédule et s’exécute, c’est déjà trop tard : le hacker aura aussitôt obtenu l’accès à l’administration de son compte WhatsApp.