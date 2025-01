En apparence anodins, de tels réflexes suffisent pourtant à lever l’une des protections les plus utiles d’iMessage : le blocage automatique des liens envoyés par des expéditeurs inconnus. Répondre, même brièvement, revient à signaler à Apple que vous connaissez votre interlocuteur, et que ses messages sont fiables. Par conséquent, les prochains SMS et RCS qu’il vous adressera contiendront, cette fois, des liens actifs sur lesquels vous pourriez machinalement cliquer.