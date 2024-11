Si les hackers ne connaissent pas de saison pour tenter d'arnaquer leurs victimes, il faut reconnaître que les périodes de promotions sur Internet les font sortir du bois. C'est le cas du Black Friday, qui approche et qui entraîne avec lui une horde de prédateurs qui n'en veulent qu'à une seule chose : vos données.

Et plus précisément celles des 2 milliards d'utilisateurs de la galaxie Apple et détenteurs d'un iPhone, d'un iMac ou d'un iPad. Au bout de leur hameçon se tortille la suspension de leur identifiant, conçue pour déclencher une réaction immédiate et irréfléchie.