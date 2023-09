L'iPhone 15 fait chavirer les foules... et les hackers, qui font tout pour profiter de votre enthousiasme

À l'approche du lancement très attendu de l'iPhone 15, dont on peut redouter une envolée des prix, des experts de Kaspersky ont identifié plusieurs arnaques ciblant les consommateurs. L'une des plus courantes consiste à offrir un iPhone en avant-première moyennant une grosse somme, et une autre d'en acquérir un exemplaire pour un montant dérisoire. Sauf qu'une fois le paiement effectué, les pirates disparaissent, et les victimes ne revoient plus leur argent.