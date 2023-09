Surprise ! Les iPhone 15 Pro attendus la semaine prochaine seraient encore plus chers

Si cette information se confirme (et elle semble malheureusement crédible), cette hausse des tarifs interviendrait alors qu'Apple avait déjà sensiblement augmenté le prix de vente de ses iPhone 14 Pro et 14 Pro Max l'an dernier par rapport à leurs prédécesseurs. En France, l'iPhone 14 Pro 128 Go avait ainsi déjà vu son prix augmenter de 170 euros, contre 220 euros de hausse pour l'iPhone 14 Pro Max 128 Go.

D'après MacRumors, la nouvelle hausse attendue sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max serait cette fois due au passage à un châssis en titane et à l'adoption d'un zoom avec périscope pour le modèle Pro Max.

Pour Luke Lin, cette révision tarifaire serait aussi la conséquence d'un ralentissement global de la demande en smartphones et d'une production plus faible pour les iPhone 15 par rapport aux iPhone 14 l'an passé. En vendant ses modèles Pro plus chers, Apple chercherait donc à compenser un manque à gagner.