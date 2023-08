Apple mise tout sur l'iPhone 15 Pro Max : zoom périscope et ventes prodigieuses attendus

Dans un nouveau rapport, Kuo a détaillé ses propos et spécifié pourquoi le modèle d'iPhone le plus cher serait, d'après lui, le plus vendu cette année. Selon ses informations, l'iPhone 15 Pro Max représenterait entre 35 et 40 % des expéditions de la gamme. D'ici la fin de l'année, et sur la même période, Apple prévoirait d'ailleurs une augmentation de 10 % des expéditions de son modèle très haut de gamme en comparaison avec l'iPhone 14 Pro Max. Visiblement, le fait que le zoom périscopique soit exclusif à l'iPhone 15 Pro Max rendrait Apple particulièrement optimiste quant aux ventes de ce dernier. Et ce, malgré un prix qui pourrait subir une forte augmentation (les différentes rumeurs évoquent une augmentation de 200 dollars).