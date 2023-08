Les iPhone 15 Pro et Ultra seraient beaucoup plus légers que leurs prédécesseurs grâce à un nouveau matériau

Tim Cook a l'habitude de conclure sa présentation d'un nouvel iPhone en précisant qu'il s'agit du meilleur jamais conçu. Il a tout à fait raison lorsqu'il parle de l'iPhone 14 Pro Max, brillant sur bien des aspects. On apprécie la qualité de son écran, la puissance de calcul phénoménale du SoC A16 Bionic, l'autonomie en hausse, et surtout, l’amélioration des parties photo et vidéo, déjà performantes sur l'iPhone 13 Pro Max.

Dynamic Island est un moyen génial de camoufler l'encoche hideuse qui trône sur l'écran des iPhone… et même de la rendre acceptable. En fin de compte, ce gadget s'avère plus utile que futile, et l'on apprécie rapidement sa présence.

Restent les points qui fâchent, comme l'absence d'adaptateur électrique, la lenteur de charge de la batterie et, bien sûr, le prix. Pour s'offrir le « meilleur iPhone jamais conçu », il faudra au minimum débourser 1 479 euros pour la version 128 Go, soit une augmentation de 220 euros par rapport au 13 Pro Max. Les versions de 256 Go, 512 Go et 1 To sont proposées respectivement à 1 609, 1 869 et 2 129 euros, soit des augmentations de 230, 260 et 290 euros par rapport aux iPhone 13 Pro Max de même capacité.

L'iPhone 14 Pro Max est sans aucun doute possible un excellent produit. Mais son prix devient dissuasif pour la plupart des acheteurs potentiels. Dans sa version de 1 To, il franchit la barre des 2 000 euros, comme Samsung et son Galaxy Z Fold 4 (2 159 euros). Après tout, si les acheteurs sont prêts à payer de telles sommes, les constructeurs auraient tort de s'en priver…