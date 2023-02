iPhone 15 Pro et 15 Pro Max : enfin des bords plus fins ?

L'iPhone 15 Pro Max sera sans nul doute le téléphone qui bénéficiera du plus grand nombre de nouveautés. Les rumeurs indiquent déjà qu'Apple proposerait un nouveau module photo, avec un téléobjectif périscopique et un zoom optique compris entre 6x et 10x.

Apple pourrait également profiter de cette nouvelle gamme pour revoir le design de son appareil. L'iPhone 15 Pro Max pourrait changer de nom et devenir l'iPhone 15 Ultra. Comme sur l'Apple Watch Ultra, le constructeur utiliserait le titane pour le cadre de son smartphone et adopterait aussi des boutons fixes, dont la sensation de pression serait assurée par un moteur haptique placé sous ces derniers. Ces modifications concerneraient aussi le modèle Pro.

Les designers de la marque ne s'arrêteraient pas en si bon chemin et proposeraient par ailleurs une subtile, mais très appréciable amélioration de l'écran du téléphone.