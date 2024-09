Avec son écran Oled de 6,1" (15,5 cm de diagonale), l’iPhone 16 bénéficie d'une luminosité légèrement améliorée par rapport à son prédécesseur. À l’arrière, on retrouve un capteur principal de 48 Mpx et un ultra-grand-angle de 12 Mpx, désormais compatible avec le mode macro. Il peut aussi enregistrer des vidéos spatiales pour l’Apple Vision Pro.

Deux nouveaux boutons font leur apparition : le Camera Control pour gérer zoom, déclenchement et modes de prise de vue, et le bouton Action, déjà présent sur les modèles Pro. Côté performances, l’iPhone 16 est équipé de la puce A18, 30% plus rapide, avec un NPU à 16 cœurs optimisant l’intelligence artificielle. Ce Soc offre aussi une meilleure gestion thermique ainsi qu'une consommation réduite de 30%, en plus du support du Wi-Fi 7.

Sous iOS 18, l’iPhone 16 propose un centre de contrôle repensé, une meilleure gestion des mots de passe et un mode sombre étendu. Apple Intelligence, l’IA tant attendue, arrivera plus tard en Europe en raison des législations. Côté finition, il se décline en blanc, noir, bleu, vert et rose.

