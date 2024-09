La vraie nouveauté cette année est l'apparition d'un bouton Capture, qui permet d'ouvrir l'appareil photo d'un simple clic. Ce bouton, tactile, permet ensuite de choisir parmi de nombreuses options comme le zoom, l'exposition ou la profondeur du mode portrait, comme on le ferait rapidement sur un appareil photo classique.

L'iPhone 16 embarque également une puce A18 boostée aux stéroïdes et prête pour l'intelligence artificielle d'Apple, qui arrivera en France d'ici à 2025. Au programme, un Siri vraiment plus intelligent, des outils d'écriture de texte et de création d'images pour gagner du temps durant la journée. L'iPhone 16 est enfin plus autonomie, avec une batterie légèrement plus importante. Le même donc, mais en mieux !