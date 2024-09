L'opérateur RED by SFR propose ainsi une offre pour les utilisateurs intensifs de leur smartphone avec 200 Go de data en France et en 5G, permettant de télécharger en quelques minutes toute une saison de votre série préférée ou un jeu vidéo de plusieurs gigaoctets. En Europe et dans les DOM, vous bénéficiez en outre de 27 Go de données mobiles pour vous connecter et communiquer avec vos proches. C'est l'un des meilleurs rapports qualité/prix du moment, et une offre à saisir immédiatement avant qu'elle ne disparaisse.