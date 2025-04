Spécialiste de l’énergie renouvelable nomade, Bluetti propose des générateurs solaires et des stations d’énergie adaptées à tous les cas de figure, y compris pour équiper des installations hors réseau. À l’occasion des French Days, l’enseigne affiche de superbes promotions sur plusieurs de ses modèles phares.

Voici notre sélection pour vous aider à choisir le modèle le plus adapté à vos besoins et profiter des meilleures offres :

Les promotions sont valables du 30 avril au 18 mai 2025, dans la limite des stocks disponibles. Et en plus des remises officielles, Clubic vous offre 5 % de réduction sur l’ensemble du catalogue Bluetti en renseignant le code CLUBIC5 lors de votre commande. Ce code promo est sans date limite, mais il n’est pas cumulable avec d’autres promotions en cours.