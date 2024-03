Connaissez-vous le "MFA bombing", ce nouveau vecteur de cyberattaque visant (entre autres) les propriétaires d’iPhone ?

Le principe est simple : un hacker malveillant, qui possède votre mot de passe grâce à une quelconque fuite de données, va tenter de se connecter à votre compte à de très nombreuses reprises. Le système, ne reconnaissant pas l’IP ou la machine d’où émane la tentative de connexion, va ensuite envoyer une notification sur le téléphone de l’utilisateur ou l’utilisatrice légitime, lui demandant de valider ou non la connexion. Si le ou la propriétaire clique, légitimement, sur « Refuser », un script automatique va renvoyer la demande, encore, et encore, et encore, jusqu’à ce que la victime, fatiguée de voir son téléphone rendu inutilisable sous le poids des notifications, clique enfin sur « Accepter ».